Governo moçambicano começa este mês a pagar dívidas aos fornecedores de bens e serviços

"O primeiro pagamento ainda vai acontecer este mês", declarou Adriano Maleiane, respondendo a perguntas dos deputados da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da República.

Os fornecedores de bens e serviços com créditos até 60 milhões de meticais (869 mil euros) vão receber integralmente o dinheiro e os credores com direito a uma verba superior àquela cifra vão receber, inicialmente, 10% do dinheiro.

No total, o Estado vai pagar a 2.090 empresas que forneceram bens e serviços nos últimos dois anos e que não receberam o dinheiro devido à crise económica e financeira que assola o país.

Adriano Maleiane adiantou que as empresas que não receberem integralmente o seu crédito vão ter parte do dinheiro titulado, podendo usar o título de crédito para inscrição no mercado de capitais ou como garantia de dívida.

O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, disse em março deste ano que o Governo tem atualmente 2,7 mil milhões de meticais (37 milhões de euros) para liquidar 17% da dívida do Estado ao setor privado.