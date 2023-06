Governo moçambicano revê em alta projeções de crescimento económico

O executivo espera agora que Moçambique cresça 7% este ano, ou seja, dois pontos percentuais acima dos 5% inscritos no Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2023.

Para 2024, a previsão do Governo é de um crescimento de 5,5%.

A economia cresceu 4,1% em 2022.

"O nosso otimismo tem a ver com a reanimação da economia, novos cenários de colheita de receita e o funcionamento do nosso cenário fiscal como um todo", referiu Filimão Suaze, no final da reunião de terça-feira do Conselho de Ministros, em Maputo.

"É um otimismo que penso que se justifica se olharmos para a forma como o mundo se apresenta, neste momento pós-covid: há tendência para os principais setores começarem a reanimar-se. Moçambique não tem sido exceção", concluiu.