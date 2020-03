Governo moçambicano revê em baixa crescimento económico para este ano

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) era de 4,8% para este ano, mas foi revista para 2,2% num cenário pessimista e 3,8% num cenário otimista.

Segundo o governante, o impacto do abrandamento mundial será transversal a todos os setores, da indústria extrativa à agricultura.

"Alguns dos nossos importadores de madeira, algodão e camarão vão reduzir" as encomendas, exemplificou Adriano Maleiane.

O setor do turismo também será afetado: previa-se um crescimento de 3%, agora revisto para 0,5% - para o primeiro trimestre de 2020 estava prevista a entrada de 500 mil turistas em Moçambique, mas o número fixou-se em 23 mil.

A única forma de manter a economia a funcionar será concedendo linhas de crédito, disse Adriano Maleiane.

As revisões surgem 20 dias depois de o Conselho de Ministros ter aprovado o Plano Quinquenal do Governo por forma a ser discutido nas próximas semanas pelo parlamento.

No documento, o executivo previa que a economia do país chegasse a 2024 com uma taxa de crescimento médio 5,5%, contra 2,2% registados em 2019.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já obrigou o banco central moçambicano a tomar várias medidas.

No domingo, foi anunciada a introdução de linhas de crédito em moeda estrangeira para os bancos e o relaxamento das condições de reestruturação dos créditos dos clientes bancários.

Já há uma semana a instituição tinha anunciado a redução das reservas obrigatórias exigidas ao sistema bancário em moeda nacional (metical) e estrangeira.

Moçambique implementou hoje novas medidas de prevenção da covid-19, que vão vigorar por 30 dias, entre as quais a suspensão dos vistos de entrada no país e o encerramento de todas as escolas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.