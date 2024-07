Governo não antecipa aumento do salário mínimo nem está preocupado com `timmings`

"O Governo não antecipa absolutamente nada em relação a essa matéria porque essa matéria será, em primeiro lugar, discutida na concertação social", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, que falava aos jornalistas no final da reunião de concertação social, em Lisboa.

A governante assegurou ainda não estar preocupada com `timmings`, mesmo tendo em conta que a próxima reunião de concertação social ocorrerá a pouco tempo da apresentação do próximo Orçamento do Estado.

A próxima reunião deverá ocorrer em 11 de setembro.

"Este Governo já reuniu mais com a concertação social do que o outro governo em muito mais tempo", vincou.