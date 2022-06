Governo não se compromete com data para aumentar assistentes técnicos e técnicos superiores

"Esse [a data de entrada em vigor] é um dos termos que estamos a negociar", disse Inês Ramires no final das reuniões com as três estruturas sindicais da administração pública, que decorreram na Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa.

Em causa está uma proposta do Governo apresentada durante as reuniões que prevê aumentos de cerca de 48 euros nos salários de entrada para as carreiras gerais de assistente técnico e de 52 euros para técnicos superiores, bem como uma valorização para quem tem doutoramento.

Questionada pelos jornalistas sobre se as valorizações serão aplicadas ainda este ano, a secretária de Estado reforçou que "a data de produção de efeitos" será ainda discutida com as estruturas sindicais.

Inês Ramires também não disse quantos funcionários públicos serão abrangidos pelas valorizações nem qual o impacto da medida, apesar de questionada, remetendo novas informações para o processo negocial com os sindicatos.

De acordo com a proposta do Governo, referida pelos sindicatos, o salário de entrada dos técnicos superiores, que hoje é de 1.007,49 euros para estagiários e de 1.215,93 euros para licenciados, aumentará para 1.059,59 euros e para 1.268,04 euros, respetivamente.

Já a remuneração de entrada dos assistentes técnicos passará dos atuais 709,46 euros (nível cinco da Tabela Remuneratória Única) para 757,01 euros (correspondente ao nível seis da tabela).

Outro dos pontos discutidos foi a valorização em função da habilitação académica (grau de doutoramento).

Para os detentores de doutoramento, o ingresso na carreira técnica superior passará a ser feito na quarta posição remuneratória, correspondente a 1.632,82 euros, segundo os sindicatos.

Também os atuais trabalhadores com doutoramento colocados nas três primeiras posições passam também para a quarta posição remuneratória da tabela e os que já estiverem nesta posição passam para a seguinte.

À saída da reunião, o dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) José Abraão, que foi o último a ser recebido pelo Governo, considerou que a proposta do Governo "é um remendo" e gera "novas injustiças" na administração pública.

Também as duas outras estruturas sindicais, o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) e a Frente Comum de Sindicatos, consideraram as medidas do Governo insuficientes.

"Com este valor, com certeza que não haverá muitos interessados com doutoramento em ingressar na carreira de técnico superior", considerou a presidente do STE Helena Rodrigues.