Na última noite, durante o primeiro dia das eleições diretas para a liderança do Partido Socialista (PS), António Costa elogiou os resultados da gestão chinesa.



A Three Gorges oferece 3 euros e 26 cêntimos por cada acção da EDP e 7 euros e 33 cêntimos por cada ação da EDP Renováveis.



Uma proposta que não merece oposição do primeiro-ministro.

Teor do negócio

A China Three Gorges oferece uma contrapartida de 3,26 euros por cada ação da EDP, o que representa um prémio de 4,82% face ao valor de mercado e avalia a empresa em cerca de 11,9 mil milhões de euros.



O grupo chinês, que já detém 23,27% do capital social da empresa liderada por António Mexia, pretende que a elétrica se mantenha com identidade portuguesa, com sede e cotada em Portugal.



A China Three Gorges lançou também uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) obrigatória sobre o capital da EDP Renováveis, oferecendo uma contrapartida de 7,33 euros por cada ação, um preço abaixo do valor da última cotação.



Os títulos da EDP Renováveis encerraram o dia de negociações da última sexta-feira a ganhar 0,58% nos 7,84 euros, antes de a negociação ser suspensa pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que aguardava informações relevantes da OPA à EDP, pelo que o valor da contrapartida de 7,33 euros por ação tem um desconto de 6,5%.