Governo negoceia orçamento com a esquerda

Rui Rio responde a António Costa e diz que o PS também não tem peste mas dificilmente contará com o apoio do PSD para viabilizar o próximo Orçamento do Estado. As reuniões entre Governo e partidos de esquerda já começaram. Catarina Martins garante que a hipótese de um retificativo para este ano não foi discutida com o primeiro-ministro.