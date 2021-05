Governo pede aos sindicatos para densificarem contributos sobre revisão do SIADAP

O secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, esteve hoje reunido com a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) para discutir a revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP), havendo a expectativa por parte dos dirigentes sindicais de que lhes fosse apresentada uma proposta concreta, o que não aconteceu.

"Apesar de não ter sido possível apresentar uma proposta escrita às estruturas sindicais, uma vez que não foi ainda possível concluir a sua harmonização interna, o Governo continua a desenvolver um trabalho extenso e profícuo nesse sentido", refere o comunicado do Ministério tutelado por Alexandra Leitão.

O Ministério adianta ainda que pediu aos sindicatos para "densificarem os contributos já remetidos ao Governo", relacionados com a simplificação das etapas da avaliação e com a articulação entre os objetivos individuais e os objetivos das unidades orgânicas.

A reunião de hoje foi a segunda sobre o processo de revisão do SIADAP, tendo o Governo apresentado um conjunto de princípios sobre o tema na primeira reunião, realizada em 09 de abril.

Perante a ausência da uma proposta do Governo, os dirigentes sindicais saíram das reuniões de hoje a lamentar a situação, com o secretário-geral da FESAP, José Abraão, a considerar que tinha sido uma "reunião de enrolar", sem "novidade absolutamente nenhuma".

"Entrámos com uma mão vazia e saímos com uma mão cheia de nada", disse aos jornalistas no final do encontro.

Também o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, considerou "inaceitável" e um "desrespeito absoluto" que a equipa da ministra de Alexandra Leitão não tenha apresentado uma proposta concreta aos sindicatos.

A mesma leitura foi feita pela presidente do STE, Helena Rodrigues, que sublinhou que esta estrutura sindical não vê inconveniente na revisão do SIADAP desde que tal implique acabar com o sistema de quotas -- que limita o número de classificações máximas.