Governo pede diálogo no Porto de Setúbal, mas sindicato e empresas portuárias não se entendem

Lusa22 Nov, 2018, 20:48 | Economia

"A situação que hoje se vive no Porto de Setúbal sublinha bem a necessidade e urgência que as duas partes coloquem os interesses dos trabalhadores e do desenvolvimento económico do porto à frente de razões parciais de carácter individual, muitas delas alheias ao Porto de Setúbal, por mais legítimas que sejam", diz, em comunicado a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

"É, pois, imperioso que empresas e sindicato demonstrem publicamente o seu genuíno interesse em resolver os problemas dos trabalhadores e da atividade do Porto de Setúbal, criando condições para que muito rapidamente se retome a paz social e o crescimento do porto", acrescenta a governante, que considera indispensável a existência de "um conjunto de eventuais que possam colmatar os picos de atividade".

A ministra salienta, no entanto, que a necessidade de um regime especial para o trabalho portuário "não deve ser confundida com a possibilidade de recurso quase em exclusivo a trabalhadores eventuais, promovendo a precariedade continuada".

Foi justamente a situação precariedade continuada de que fala a ministra Ana Paula Vitorino que levou ao protesto de cerca de 90 trabalhadores contratados ao turno pela empresa de trabalho portuário Operestiva, alguns há mais de dez e outros há mais de 20 anos.

Estes trabalhadores eventuais, que não comparecem ao trabalho desde 05 de novembro, exigem um contrato coletivo de trabalho, a par da garantia de que aqueles que não forem contratados terão prioridade quando for necessário colmatar os referidos picos de atividade no Porto de Setúbal.

O Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) já anunciou a disponibilidade para voltar de imediato e sem condições prévias, à mesa de negociações, mas a empresa de trabalho portuário Operestiva recusa o diálogo enquanto o sindicato não levantar o pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário, em protesto contra a alegada discriminação de que os seus associados estarão a ser vítimas em diversos portos nacionais.

Por outro lado, o SEAL, também em comunicado, responsabiliza a APSS-Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e outros organismos com competência na matéria pelo conflito laboral no Porto de Setúbal.

"A responsabilidade do atual conflito não pode deixar de ser principalmente atribuído à administração portuária e aos outros organismos com competência na matéria, que são concedentes ou licenciadores [...], que já deviam ter obrigado as empresas a cumprirem as suas obrigações legais, não deixando de lhe retirar a licença se para tal fosse necessário para o cumprimento da Lei e demais obrigações a que as empresas estão obrigadas", refere o comunicado.

O sindicato acusa ainda as entidades públicas com responsabilidade na matéria de terem permitido o recurso excessivo a trabalhadores precários durante anos e de estarem a colaborar e pactuar com os "graves acontecimentos" que hoje ocorreram no porto de Setúbal, em vez de contribuírem pata a resolução do problema.

"Este procedimento não vai contribuir para a paz laboral e não resolve o conflito. Chamar a polícia só deve ter lugar para obrigar ao cumprimento da Lei e não para violar a Lei", acrescenta o comunicado do SEAL.

"Face a tudo isto não é de prever resultados futuros, pelo contrário, a situação ficará seguramente mais incendiada, até porque a forma utilizada para tratar a mesma vem abrir perigosos precedentes e por isso deve ser condenada por todo os que defendem o cumprimento da Lei, privilegiando o diálogo e a paz social", conclui o comunicado do sindicato dos Estivadores.

A empresa Operestiva contratou hoje um grupo de trabalhadores que entrou no cais de embarque de automóveis, com o objetivo de proceder ao carregamento de um navio com cerca de 2.500 automóveis produzidos na fábrica da Volkswagen em Palmela.

Os estivadores eventuais protestaram, tentaram impedir a entrada dos trabalhadores que os substituíram, mas a intervenção policial, que decorreu sem incidentes, acabou por permitir a entrada do autocarro que transportava os trabalhadores substitutos, sob escolta de cinco viaturas policiais.