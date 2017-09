Governo pede investigação de Bruxelas aos preços dos combustíveis

RTP28 Set, 2017, 08:43 / atualizado em 28 Set, 2017, 09:40 | Economia

O teor da carta de Jorge Seguro Sanches é revelado nas edições desta quinta-feira do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, assim como pelo portal Dinheiro Vivo.

O secretário de Estado sublinha que “os desvios sistemáticos nos preços dos combustíveis praticados em Portugal relativamente aos valores internacionais estão a preocupar o Governo”.



A destinatária é a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, e o que o Governo português reclama é que as estruturas de Bruxelas investiguem se “há ou não concertação de preços ou abuso de posição dominante”.



O Executivo quer ver realizada “a verificação da conformidade com as regras dos mecanismos que levam à formação do preço final dos combustíveis, em especial nos índices Platts”.



O pedido de Lisboa, que recebeu o carimbo de urgente, não mereceu ainda resposta por parte da Comissão Europeia. “O que levou o governante a fazer nova insistência”, lê-se nas páginas dos jornais.



“Nos últimos anos, tem vindo a verificar-se uma conjuntura de sucessivos aumentos de preço dos combustíveis que não refletem o mercado internacional, com repercussões extremamente negativas na economia nacional e junto dos consumidores”, frisa o secretário de Estado da Energia.



“Muitas têm sido as explicações avançadas, nomeadamente atribuindo-os, em alguns momentos, a eventuais comportamentos das empresas petrolíferas a operar em Portugal, os quais poderão consubstanciar infrações às disposições legais”, faz notar Seguro Sanches.

“Mais informação”



O pedido enviado a Bruxelas segue-se a uma recomendação do Parlamento e visa, concretamente, a “avaliação e verificação das regras de concorrência, dos mecanismos que conduzem aos índices Platts/ NWE/ Roterdão, dos produtos refinados à saída das refinarias no Norte da Europa que servem de referência à fixação de preços à saída das refinarias em Portugal, assim como das cotaçãoes Platts/ MED Lavera para a zona do Mediterrâneo”.



Os jornais lembram que há quatro anos Bruxelas “assumiu desconfiar de manipulação das cotações do petróleo, tendo, então, procedido a buscas em petrolíferas como a Shell, a BP e a Statoil, mas também em várias trading houses e nos escritórios da Platts, propriedade do mesmo grupo da Standard & Poor’s”.



“É uma das respostas que o Governo gostaria de ter”, salienta o secretário de Estado da Energia, em declarações citadas pelas três publicações.



“Precisamos de ter mais informação para conseguir que o nosso mercado funcione de forma mais clara e transparente”, frisa Jorge Seguro Sanches.