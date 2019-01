Governo português reforçou plano de contingência para o Brexit

Os cidadãos britânicos residentes em Portugal continuam a poder utilizar o serviço nacional de saúde e a ver reconhecidas as cartas de condução.



As empresas, cujo principal mercado é o britânico, ganham mais ajudas através do IAPMEI e AICEP para diversificar mercados.



Para apoiar os cidadãos portugueses a viver no Reino Unido, Portugal vai reforçar a presença consular em território britânico. Vão ser criadas 35 permanências consulares em 16 locais.



A principal aposta do executivo é o turismo. Por isso, os turistas britânicos em Portugal mantêm as facilidades que têm tido até aqui: não vão precisar de vistos para estadias em Portugal até 90 dias e vão ser criados corredores especialmente dedicados aos britânicos nos aeroportos de Faro e Funchal.