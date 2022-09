Governo português vai analisar aplicação da tributação dos lucros extraordinários

O ministro Duarte Cordeiro adianta que o governo português vai analisar a aplicação da tributação dos lucros extraordinários das empresas do sector energético. A medida foi hoje aprovada, em Bruxelas, no conselho extraordinário de ministros da energia da UE. No fim desse encontro, Duarte Cordeiro revelou que Portugal deu parecer positivo às decisões.