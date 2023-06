Governo prepara aumentos a rondar os 8% para trabalhadores do privado

Este documento tem o nome de Portaria de Condições do Trabalho para Trabalhadores Administrativos e é assinado por oito ministros.





A nova grelha salarial varia entre os 760 euros, o salário mínimo deste ano, e os 1.207 euros para um trabalhador a desempenhar o cargo de secretário-geral ou diretor de serviço. Mas estes são os mínimos que têm força de lei: o empregador pode sempre oferecer um valor mais elevado.

A portaria foi discutida por uma comissão técnica com representantes do Governo e dos parceiros sociais. A análise concluiu que atualização devia dar um aumento medio de 7,8 por cento, ao qual acresce uma subida de dez por cento no valor do subsídio de refeição, que passa para seis euros por dia.





Esta portaria não regula apenas os salários e dá, por exemplo, direito ao feriado de carnaval.