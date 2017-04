Governo prepara diploma para promover paridade salarial nas empresas

Fotografia: Nguyen Huy Kham - Reuters

Para isso está a preparar um diploma que prevê penalizações para as empresas que não cumpram esse critério.



De acordo com o jornal Público, uma das penalizações pode passar pela impossibilidade de estabelecer contratos com o Estado.



O dia 1º de Maio é a data apontada pelo governo para a concretização desta medida, que vai ser depois apresentada aos parceiros sociais, no Conselho de Concertação Social.