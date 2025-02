Governo prepara legislação para controlar acionistas que queiram criar novos órgãos de comunicação

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O anúncio foi feito pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, no Parlamento, quando questionado pelo PS sobre os casos recentes de grupos de media cujos donos não são conhecidos.



Pedro Duarte considera que é preciso criar novas regras.



O ministro que tutela a comunicação social está a ser ouvido na Assembleia da República, numa audição regimental que acontece dias depois de uma reportagem da SIC e do Expresso ter revelado que o banqueiro angolano Álvaro Sobrinho era um dos rostos por trás do World Opportunity Fund, fundo que foi o maior acionista do grupo Global Media.



No Parlamento, Pedro Duarte revelou também que a consulta pública ao contrato de concessão da RTP termina esta semana, a 7 de fevereiro. Depois dessa data vai haver um período de consulta direcionada, desde logo ao Conselho de Opinião e ao Conselho Geral Independente.