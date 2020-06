Governo prevê construir sede para Metro do Porto e fazer novas ligações

Estas medidas constam do Plano de Estabilização Económica e Social (PEES), que foi publicado em Diário da República no sábado à noite.

Segundo o documento, vão ser feitas 27 intervenções no Metro do Porto, que não têm elegibilidade no Portugal 2020 (PT 2020), e nas quais constam a construção do edifício sede da Metro do Porto, que funciona num edifício arrendado, obras na interface do Hospital de São João e a ligação da estação da Galiza ao Hospital Centro Materno Infantil.

Estão também previstas intervenções na cobertura da estação Senhora da Hora, no edifício de Guifões e nos parques de frota da Metro do Porto, na esquadra da PSP e na estação da Trindade, entre outros.

Em Lisboa, serão feitas 10 empreitadas no Metropolitano, "que dizem respeito a reparações em diversas estações (Praça de Espanha, Avenida, Terreiro do Paço, Carnide, Cais do Sodré e Marquês de Pombal), à renovação de instalação elétrica/ luminárias em estações da rede para instalação de equipamentos de baixo consumo (Alfornelos, Carnide, Alto dos Moinhos, Laranjeiras, Lumiar, Quinta das Conchas)".

Será ainda construído um novo posto de comando e controlo para a rede do Metropolitano de Lisboa e realizadas melhorias nas condições de segurança e de acessibilidade.

Na Transtejo e Soflusa também serão feitas 10 intervenções que abrangem o sistema de carregamento elétrico de navios, a beneficiação de navios, terminais e pontões e dragagens de manutenção.

No PEES, o governo refere que pretende também reforçar "a rede nacional de carregamento de veículos elétricos, com principal enfoque na rapidez do carregamento", propondo para isso "um programa nacional de reforço da rede de carregamento".

Uma Rede de Postos de Carregamento Ultra Rápido (PCUR), prevendo a instalação de 12 PCUR nas principais vias de comunicação do país e uma Rede de `hubs` de carregamento nas principais cidades, são algumas das metas do executivo.

No documento publicado em Diário da República não vem, contudo, especificado quanto é que o governo pretende investir em cada um destes projetos.

O Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado na quinta-feira pelo Conselho de Ministros, vigorará este ano para responder à crise provocada pela pandemia da covid-19.

O Governo vai aprovar na próxima terça-feira, dia 09 de junho, a proposta de revisão do Orçamento do Estado de 2020 relacionada com a covid-19 que refletirá o Programa de Estabilização Económica e Social.