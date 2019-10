Governo prevê crescimento económico de 1,9% em 2019

Foto: François Lenoir - Reuters

O Governo prevê mais crescimento e menos défice. O executivo de António Costa mantém a estimativa de crescimento económico para este ano em 1,9 por cento.

Mas para 2020 há uma revisão em alta para dois por cento.



O Governo disse também que o défice orçamental vai ficar este ano em 0,1 por cento, abaixo da meta de 0,2 por cento.



Para 2020 o défice será zero, ou seja, não haverá défice nem excedente das contas públicas.



Foi este o cenário que o Governo enviou para Bruxelas e que deve servir de base à elaboração do Orçamento do Estado para o próximo ano.