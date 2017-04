Governo projeta crescimento de 2,2% e défice de 0,9 em quatro anos

Carlos Santos Neves - RTP 13 Abr, 2017, 14:20 / atualizado em 13 Abr, 2017, 15:01 | Economia

Coube ao ministro das Finanças confirmar, em conferência de imprensa, os cenários traçados pelo Executivo.



“A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto em 2017 é de 1,8 por cento e, tal como no Programa de Estabilidade do ano passado, haverá uma aceleração gradual deste crescimento ao longo do horizonte do Programa, até 2,2 por cento em 2021”, antecipou Mário Centeno, para acrescentar que o Executivo de António Costa “aponta para um défice das administrações públicas em 2017 de 1,5 por cento”.



“Ao longo do cenário do Programa de Estabilidade e cumprindo todos os requisitos que se colocam ao país no âmbito da sua participação ativa na área do euro, o saldo orçamental melhorará em termos estruturais situando-se, sem medidas one-off, em 2021, num valor positivo de 0,9 por cento”, continuou o governante.



Para o Parlamento

A discussão parlamentar dos programas está marcada para a próxima quarta-feira.

“Todos os requisitos”



c/ Lusa

Recorde-se que em outubro de 2016, ao apresentar o Orçamento do Estado para o corrente ano, o Governo estimava um crescimento económico de 1,5 por cento e um rácio do défice sobre o PIB de 1,6 por cento.É agora corrigida em alta a previsão de crescimento em 2017, de 1,5 para 1,8 por cento, assim como a estimativa para o défice orçamental, de 1,6 para 1,5 por cento.O Executivo comprometera-se a fazer chegar esta quinta-feira à Assembleia da República os programas Nacional de Reformas e de Estabilidade, na sequência da aprovação em Conselho de Ministros.Em conferência de líderes ficou previsto que as forças políticas pudessem entregar eventuais projetos de resolução ao longo do dia de segunda-feira. Até ao momento, porém, nenhum dos partidos com assento parlamentar manifestou intenção de o fazer.Na mesma conferência de imprensa, Mário Centeno considerou ainda que o Programa de Estabilidade agora aprovado “não terá nenhuma dificuldade em ser acolhido” pela Comissão Europeia, dado que, na perspetiva do Governo, preenche “todos os critérios” impostos ao país.“A minha expectativa é de que este programa, com o grau de rigor que foi desenhado, não terá nenhuma dificuldade em ser acolhido pela Comissão Europeia. Cumpre todas as regras e todos os critérios”, sustentou o ministro.Apesar de reafirmar que o Governo está a respeitar as exigências dos diretórios europeus, Centeno quis enfatizar que não irá “além de Bruxelas”, tal como “em 2016”.“O défice orçamental de 2016 cumpre quase milimetricamente o compromisso que tínhamos proposto em fevereiro de 2016”, frisou.