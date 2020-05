Governo prolonga até final do ano prazo das moratórias de créditos bancários

Setores como turismo e viagens podem ver o prazo alargado por mais tempo ainda.



O governo está novamente em negociações com a banca e a proposta faz parte do programa de estabilização económica e social, que o primeiro-ministro está neste momento a discutir com os partidos e será apresentado em junho no Parlamento.