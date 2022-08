Governo prolonga redução do ISP até finais de setembro

O corte no ISP estava previsto durar até ao final de agosto, mas o Ministério das Finanças anunciou hoje que vai manter-se, pelo menos, até final de setembro.



A atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa durante o próximo mês.



Todas as medidas, adotadas pelo Governo, para a redução do preço dos combustíveis, tornam o preço do gasóleo 28 cêntimos mais barato e a gasolina 31 cêntimos.



A redução do ISP foi anunciada em maio para combater a subida dos combustíveis, consequência da guerra na Ucrânia.