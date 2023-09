Governo promete avançar com um travão às rendas

Declarações do ministro das Finanças após uma reunião da concertação social.Sobre o aumento do custo de vida, Fernando Medina avança que o governo vai apresentar dois diplomas até ao final do mês. Um sobre a estabilização durante dois anos do valor das prestações. O outro sobre o alargamento do apoio à bonificação dos juros para as famílias endividadas sob maior pressão.O Banco Central Europeu decide esta quinta-feira se sobe as taxas de juro ou se as mantém inalteradas.Quanto a este assunto Fernando Medina considera que um novo aumento traz mais riscos do que benefícios.Na última reunião, em julho, a presidente do Banco Central Europeu avisou que a decisão seria tomada em função dos dados macroeconómicos.A taxa de inflação manteve-se inalterada em agosto face a julho.