Governo promete resposta "bem sustentada" a dúvidas de Bruxelas

Mourinho Félix admite que há um desvio mas sublinha que este é "marginal". "A carta que enviaremos tem bastante detalhe", nomeadamente sobre o que "foi feito até agora" e sobre a consolidação orçamental em 2017.



"Para 2018 seguramente serão tomadas as medidas que permitirão o cumprimento daqueles objetivos, obviamente tendo em conta a situação e um conjunto de medidas que foram tomadas ao nível da despesa pública mas também de despesa que terá de ser feita decorrentes de eventos extremos que aconteceram", explicou no Bom Dia Portugal



O secretário de Estado sublinhou que há uma "predisposição" para que a despesa com eventos como os incêndios e ataques terroristas tenham "tratamento adequado e especial". "Não é nenhuma concessão, é algo que está já dentro do que são as regras", recordou.