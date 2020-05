Governo quer acelerar expansão do Metro de Lisboa

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O PAN chamou ao parlamento o ministro do Ambiente para saber porque é que o Governo prossegue com as obras da linha circular de lisboa quando a maioria dos deputados votou contra essa opção. João Matos Fernandes socorreu-se do Presidente da República para justificar a continuidade das obras.