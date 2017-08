Governo quer aliviar IRS a milhão e meio de famílias

A revelação surge na edição esta segunda-feira do jornal Público e a jornalista Carla Pinto conta os detalhes da notícia.



No domingo a líder do Bloco de Esquerda (BE) Catarina Martins mostrava-se disponível para uma mudança no IRS nem que seja preciso modelar os tetos dos escalões mais altos já que se trata no entender do BE de um sistema fiscal injusto.



BE e Partido Comunista têm pressionado António Costa a colocar mais verbas no orçamento para a prometida descida do IRS.



Passos Coelho acusa António Costa de com o IRS e as pensões estar a fazer pura demagogia e populismo a um mês das autárquicas, uma forma de no entender do líder social-democrata, o primeiro-ministro assegurar a sobrevivência política já que está refém dos partidos mais à esquerda.