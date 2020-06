Governo quer ensino presencial no próximo ano letivo

Numa sessão de lançamento do programa nacional de remoção do amianto nos estabelecimentos de ensino, Tiago Brandão Rodrigues defendeu que o Governo "está já a pensar no próximo ano letivo", depois de o atual ter sido "atípico" por causa da Covid-19.



"Queremos que o próximo ano letivo se inicie entre os dias 14 e 17 de setembro", afirmou. "Estamos a trabalhar para que em setembro o ensino presencial possa ser possível e possa ser perene".



O ministro garantiu que têm sido feito esforços para que a retoma ao ensino presencial, nas primeiras semanas, "seja de plena recuperação e de consolidação de tudo o que não foi possível fazer este ano". Uma das apostas do Governo para o próximo ano letivo será o "reforço das tutorias", principalmente junto dos alunos mais novos.

Um dos objetivos anunciados na breve intervenção do ministro da Educação é o protocolo que visa a remoção de amianto (ou fibrocimento) das infraestruturas dos estabelecimentos de ensino, para que Portugal tenha cada vez mais "escolas seguras".

É preciso "recuperar os défices de aprendizagem"







"Queria agradecer muito a capacidade de adaptação extraordinária de todos - desde os docentes às famílias, aos alunos, aos auxiliares de ação educativa", declarou Costa, ao referir-se à adaptação ao "ensino à distância" e ainda a "preparação para a época de exames".



O principal objectivo do próximo ano letivo, que deverá começar a partir de 14 de setembro, "é recuperar os défices de aprendizagem".



"O estudo em casa a partir da televisão foi muito importante, o apoio da escola digital foi muito importante, mas nada substitui o ensino presencial", reforçou o primeiro-ministro



Por isso, "esse esforço de recuperação é o primeiro objetivo que temos de ter no arranque do próximo ano letivo e é assim que o iremos começar", acrescentou.



"Temos que reforçar com estes apoios tutoriais e temos que o reforçar ao longo de todo o ano, porque temos de garantir a esta geração que não só não perdeu o ano, como sobretudo não perdeu a oportunidade de aprender".



"A escola existe fundamentalmente para isso", concluiu.

Emprego na mira da Educação



Quanto ao protocolo assinado no âmbito do programa de estabilização, o primeiro-ministro começou por lembrar que a pandemia é "uma enorme ameaça para a saúde, mas tem tido também um efeito devastador no emprego".

Lembrando que o desemprego aumentou devido à paralisação provocada pela Covid-19, Costa frisou que".", continuou.Por isso, "", até ao final do ano eUm dos objetivos deste plano é dinamizar "a criação de emprego", esclareceu o primeiro-ministro, sobretudo ao nível dos municípios, "sem verbas muito avultadas”, e priorizando o setor da construção.Desta forma, será ainda criada uma parceria com a Associação Municipal de Municípios para intervenção nas escolas.

Assim, o Governo de António Costa tentará resolver dois problemas com uma estretégia e "mobilizar os recursos para (…) fazer estas intervenções": "remover o fibrocimento e atacar outro problema que é a paralisia da economia e a geração do desemprego".





Esta será uma estratégia "dois em um", segundo o responsável, que alia assim a criação de emprego aos problemas das infraestruturas.



"No total, é um programa que mobiliza 60 milhões de euros de fundos comunitários, que vão ser distribuídos por 578 escolas (…) que têm ainda fibrocimento".





Mas há outras intervenções, disse ainda o chefe do executivo.



"Umas em parcerias com os municípios, outras com o terceiro setor, mas todas com o objetivo de dinamização económica do emprego, de forma a estancar o desemprego, a estabilizar a economia e a proteger o rendimento das famílias", afirmou o primeiro-ministro.