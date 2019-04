Governo quer livro de reclamações eletrónico em todos os reguladores até junho

Lusa02 Abr, 2019, 18:04 | Economia

"O livro de reclamações eletrónico é um projeto pioneiro, lançado em julho de 2017. Nós temos como objetivo de, até ao final do primeiro semestre, alargá-lo a todas as entidades reguladoras" disse João Torres, durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Apesar de não adiantar mais detalhes, o governante revelou que entidades como a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) já são abrangidas por este serviço.

O livro de reclamações eletrónico faz parte do pacote de medidas do programa SIMPLEX + 2016 e envolve a Direção-Geral do Consumidor e as entidades reguladoras.

Através do portal do livro de reclamações, o consumidor pode apresentar queixas e solicitar informações sobre os serviços públicos essenciais, como água e luz, bem como perguntas relativas a outros setores da atividade económica.