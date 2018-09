Governo promete nova lei sobre o arrendamento de longa duração

Até o nobel de Economia do ano passado, antigo conselheiro de Barack Obama, olha para o mercado imobiliário português com cautela. Numa conferência no Porto, Richard Thaler, disse que o mercado português está quente.





As rendas das casas estão 20% mais altas em Lisboa e no Porto em relação ao ano passado. No caso da compra, o preço das casas nas duas maiores cidades também subiu 20%. E este não é um fenómeno só português.Depois do pacote legislativo que dá descontos no IRS aos proprietários que arrendem as suas casas por dez ou mais anos, o Governo vai agora lançar outra medida.As sociedades gestoras de investimento imobiliário já existem em Espanha. São cotadas em bolsa e a distribuir dividendos entre 80% e 90% dos rendimentos conseguidos com as rendas.A intenção do Governo é que a legislação fique pronta até ao final do ano, para que as sociedades dedicadas a gerir o arrendamento de longa duração possam ser criadas no início de 2019.