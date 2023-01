Governo quer reabrir Linha de Leixões evitando fracasso de 2009

"Nós temos a intenção de reativar o transporte de passageiros da Linha de Leixões, isso não tem qualquer dúvida. A única questão que se coloca é que da última vez que se reativou o transporte de passageiros na Linha de Leixões, que foi em 2009, não foi bem sucedido", disse hoje aos jornalistas, no Porto, Frederico Francisco.

O governante falava à margem da conferência "Portugal e a Alta Velocidade Ferroviária", que decorreu hoje na Sede da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, no Porto, co-organizada com a Ordem dos Economistas.

Na quinta-feira, várias empresas localizadas na Via Norte, troço que atravessa os concelhos do Porto, Maia e Matosinhos,no distrito do Porto, enviaram uma carta aberta ao ministro das Infraestruturas pedindo a reativação da Linha de Leixões, potenciando também ligações à rede de metro.

"Aquilo que nós estamos a avaliar é aquilo que nós conseguimos fazer no curto prazo, se aquilo que conseguimos fazer no curto prazo é suficientemente bom para que não volte a fracassar como fracassou em 2009", disse hoje Frederico Francisco aos jornalistas.

Para o governante, o objetivo é que quando o serviço volte a Leixões, no concelho de Matosinhos, seja "bem sucedido" e venha "para ficar".

Questionado sobre se seria possível avançar para a reabertura sem os interfaces com o Metro do Porto, Frederico Francisco admitiu que, "do ponto de vista técnico, é", mas a questão prende-se com o ativar um serviço que um ou dois anos depois esteja a "transportar poucas centenas de passageiros por dia, como aconteceu em 2009 e 2010".

"Nós ainda não temos os resultados dos estudos que nos permitem dizer se é assim ou não", concluiu, não se comprometendo com prazos.

A reabertura da Linha de Leixões está prevista no Plano Ferroviário Nacional, coordenado pelo hoje secretário de Estado, compreendendo as atuais estações de São Gemil, São Mamede de Infesta, Leça do Balio e Leixões, mas criando também interfaces com o Metro do Porto no Hospital de São João - Asprela (Linha Amarela), Araújo (Linha Verde), Esposade - Guifões (Linhas Vermelha e Violeta) e Leixões (Linha Azul).