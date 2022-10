Governo quer solução para o novo aeroporto de Lisboa que dure 50 anos

A Avaliação Ambiental Estratégica vai estudar uma solução para o novo aeroporto de Lisboa que dure 50 anos. O despacho do Diário da República revelou que o Comité Técnico Independente vai revisitar os 22 estudos já feitos ao longo dos anos sobre as várias localizações possíveis.