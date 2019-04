Governo quis tirar palavra corrupção de relatório da OCDE sobre Portugal - Álvaro Santos Pereira

Lusa03 Abr, 2019, 19:58 | Economia

"Houve pelo menos algum incómodo. Quer a delegação portuguesa na OCDE, quer mais tarde um membro do Governo revelaram algumas preocupações com o relatório, nomeadamente manifestaram a sua intenção de remover a palavra corrupção do relatório, porque disseram que o problema da corrupção em Portugal não é dos mais graves", afirmou hoje Álvaro Santos Pereira, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O antigo ministro falava na qualidade de relator do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre as perspetivas económicas para Portugal - Economic Survey, na parte que se refere à reforma da justiça e à corrupção, a requerimento do PSD.

Álvaro Santos Pereira explicou que "a equipa que representou Portugal no comité era liderado pelo secretário de estado das Finanças Mourinho Félix".

"Nada do que está neste relatório é extremamente controverso, o que não podíamos aceitar é só porque um Governo diz que não gosta da palavra corrupção, essa palavra não apareça", frisou Álvaro Santos Pereira.

O diretor da OCDE referiu ainda que houve um outro país, "também latino", que tentou que "não aparecessem gráficos de corrupção" e sublinhou que "em todos os países, desde a Dinamarca à Suécia, até Portugal, Itália e outros a questão da corrupção é central".