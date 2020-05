Governo recebe esta quarta-feira os parceiros sociais para discussão do Programa de Estabilização

O Primeiro-ministro recebe, esta quarta-feira, os representantes da CGTP e da CIP, no âmbito das reuniões preparatórias do programa de estabilização económico e social. Ontem, no Telejornal, Patrões e trabalhadores apresentaram as exigências para o programa de Estabilização da Economia.