Governo reúne-se com sindicatos em 2021 para negociar aumentos para função pública

"O Governo, através do secretário de Estado da Administração Pública, [José Couto], convocou hoje as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da Administração Pública, para as reuniões de negociação dos aumentos salariais para 2021, nos dias 04 e 06 de janeiro", anunciou, em comunicado, o executivo.

No documento, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública notou que, apesar do impacto da pandemia de covid-19 e do consequente esforço orçamental, o Governo quis proceder a um novo aumento dos salários da Administração Pública.

O processo que agora se inicia vai refletir a subida da "retribuição mínima mensal garantida nas remunerações da Administração Pública, designadamente no que se refere aos vencimentos mais baixos".

As atualizações anuais dos salários na função pública foram retomadas em 2020, após dez anos de congelamento, com aumentos generalizados de 0,3% e subidas de 10 euros para as remunerações mais baixas.