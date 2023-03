Governo reuniu com Comissão Independente sobre abusos sexuais na Igreja

As Ministras da Justiça e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social reuniram-se, hoje, com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica, para analisarem o "sentido" e "alcance" das sugestões do relatório final.