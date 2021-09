Governo são-tomense alarga apoios a famílias vulneráveis e prepara entrega de casas sociais

"O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que autoriza o aumento do número de beneficiários de programa para famílias vulneráveis, que atualmente está em 2.543 agregados familiares e passará, a partir de outubro de 2021, para 4.500 famílias", anunciou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wando Castro.

O ministro explicou que o programa para famílias vulneráveis é financiado pelo Banco Mundial para ajudar o governo são-tomense na proteção social dos cidadãos mais carenciados.

Além deste programa, o Governo do arquipélago tem em curso, até março de 2022, o Programa de Resposta á Emergência Socioeconómica (PRES), também financiado pelo Banco Mundial, que atribui, cada dois meses, 1.800 dobras (cerca de 75 euros) a 16.000 famílias, em resposta aos efeitos da pandemia de covid-19.

Por outro lado, o ministro anunciou que o Conselho de Ministros, reunido na sexta-feira, "analisou os critérios de seleção para a atribuição de casas sociais nos distritos de Cantagalo e Lobata", em São Tomé.

Wando Castro revelou que o Governo recebeu "mais de mil pedidos para [os] 60 apartamentos" que foram construídos no âmbito da cooperação com a República Popular da China.

"Vamos tentar fazer o melhor da nossa parte, afinar os critérios e controlar o processo", garantiu o ministro, prometendo que "os critérios serão aprovados em breve" e divulgados.

Segundo o governante, o Conselho de Ministros já definiu alguns "pressupostos de exclusão", que serão aplicados "de forma muito criteriosa".

"Os membros do Governo e seus familiares diretos, os titulares de órgãos de soberania, os presidentes das câmaras distritais, os diretores gerais das instituições e empresas públicas, os membros dos conselhos de administração e todos aqueles que já tenham casa própria ou projeto aprovado pela DOPU (Direção das Obras Públicas e Urbanismo), com mais de 50% de execução, ficam fora deste processo", revelou Wando Castro.

Uma publicação na página do Governo são-tomense no facebook, sobre o dia da recepção dos apartamentos, referia que o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus destacou que "os respetivos apartamentos destinam-se a atender sobretudo os jovens e as famílias que carecem de uma habitação, tendo em conta os critérios já definidos pelo Governo".

Os 60 apartamentos foram entregues ao Governo são-tomense em 19 de agosto e fazem parte do "lote dos 200 apartamentos prometidos pelo Governo Chinês que estima até finais de 2022 poder construir os restantes 140 apartamentos noutros distritos do país, incluindo na Região Autónoma do Príncipe", lê-se na publicação.