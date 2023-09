Governo seleciona investidores para venda do Banco Comercial do Atlântico pela CGD

"Foi aprovada a resolução que seleciona os potenciais investidores a participar no processo de alienação das participações sociais detidas pela Caixa Geral de Depósitos no capital social do Banco Comercial do Atlântico [BCA] e que aprova o caderno de encargos que define as condições específicas aplicáveis à venda", lê-se na mesma nota, hoje divulgada.

Em julho, o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse que existiam "alguns interessados" e que esperava a autorização do Governo para continuar com o processo de venda.

A CGD, detida pelo Estado português, anunciou em 2019 um processo de venda da participação no BCA, no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, optando por ficar no mercado cabo-verdiano apenas com o Banco Interatlântico, mas a pandemia de covid-19 acabou por condicionar todo o processo, que não avançou.

Através do Banco Interatlântico, que detém igualmente em Cabo Verde, a CGD controla 52,65% do BCA, ao que se soma uma participação própria de 6,76%.