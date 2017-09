Governo sublinha reconhecimento do "sucesso da mudança estrutural" pelo FMI

RTP15 Set, 2017, 11:13 / atualizado em 15 Set, 2017, 12:06 | Economia

Para o Governo, a avaliação salienta "os avanços registados por Portugal ao longo do último ano" e representa "uma evolução positiva da análise do Fundo, visível no expressivo crescimento económico previsto para 2017".

O executivo destaca que o FMI prevê 2,5 por cento de crescimento, o que representa "uma revisão em alta, partindo dos 1,3% previstos no último relatório de fevereiro".

"Para 2018 a previsão foi agora revista para 2%, sendo anteriormente de 1,2%", lê-se numa nota divulgada esta sexta-feira pelo executivo.

Também em reação ao Relatório da Missão do Artigo IV do FMI, que se realizou de 19 a 29 de junho passado, o Governo destaca que aquela instituição internacional "reconhece a composição diversificada deste crescimento, assente no investimento privado e nas exportações".

O Governo diz que este é o resultado da "melhoria das condições de crédito e do aumento da competitividade dos bens e serviços portugueses".

"O Ministério das Finanças salienta a importância das políticas implementadas para ultrapassar as deficiências estruturais não resolvidas durante o Programa de Assistência Económica e Financeira, particularmente no setor financeiro e face aos desequilíbrios sociais então gerados" refere o comunicado da tutela de Mário Centeno."Esforço credível"

Para o executivo, o FMI reconhece com este relatório que o "aumento da estabilidade e da confiança no setor financeiro e a melhoria dos níveis de confiança na economia, conseguidos ao longo do último ano, são cruciais para o atual crescimento económico".

O Governo destaca que tem sido feito um "esforço credível e equilibrado da consolidação orçamental", uma estratégia que se traduz na "redução do défice e da dívida pública"."A continuidade da estratégia orçamental rigorosa e o fomento da competitividade da economia portuguesa trarão um crescimento sustentável e inclusivo", conclui o documento.