Governo tem como missão tirar Portugal do grupo dos países mais endividados

Esta decisão de dar prioridade à redução da dívida publica é justificada pelo secretário de Estado das Finanças com a necessidade de cumprir as regras orçamentais, juntando o crescimento da economia.O objetivo é que Portugal saia do grupo de países mais endividados.Relativamente a negociação dos créditos à habitação, o secretário de Estado das Finanças lembra que o mercado é muito concorrencial e por isso João Nuno Mendes aconselha os portugueses a procurarem sempre duas opções na renegociação dos créditos à habitação.

A TAP também foi tema de conversa tendo João Nuno Mendes dito que a empresa aérea vai ser vendida no primeiro semestre do próximo ano.







Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o secretário de Estado das Finanças assegurou que o objetivo do Governo é concluir o processo de privatização até meio de 2024.Na origem do atraso estão as avaliações financeiras que, de acordo com João Nuno Mendes, deverão estar concluídas no final de agosto, já que em julho não foi possível.João Nuno Mendes não avança valores, mas garante que a intenção do Governo é potenciar o valor da empresa durante o processo de privatização.Vai ser o Governo a decidir, no decreto-lei, a percentagem de capital a privatizar, mas o secretário de Estado das Finanças assegura que o dinheiro que os contribuintes colocaram na empresa será tido em consideração em todo o processo.Esta entrevista a João Nuno Mendes, Secretário de Estado das Finanças pode ser ouvida na integra, este domingo, no Programa Conversa Capital, depois do noticiário da uma da tarde.