Governo tem compromisso com pensionistas para 2023 e cumprirá, garante Medina

Stephanie Lecocq - EPA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse em Bruxelas que o Governo tem "um compromisso" com os pensionistas para o próximo ano, que "será cumprido", mas reservou mais detalhes para a apresentação do Orçamento do Estado para 2023.