Governo timorense aprova teto fiscal de 1,4 mil milhões de euros para orçamento de 2020

Lusa31 Jul, 2019, 08:25 | Economia

O teto fiscal foi apresentado pela ministra das Finanças interina, Sara Lobo Brites, durante a reunião semanal do Conselho de Ministros, em que se analisaram também as prioridades do país para o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

As contas públicas do próximo ano têm três áreas prioritárias de ação, incluindo "o desenvolvimento do capital social, com enfoque na educação e formação, na saúde e fornecimento de água potável e infraestruturas de saneamento básico".

O Governo vai ainda apostar no desenvolvimento económico com "incentivo ao investimento do setor privado, na criação de emprego, na diversificação económica e desenvolvimento do setor da agricultura".

O terceiro eixo prioritário é "o aumento da conectividade nacional com o desenvolvimento dos portos, aeroportos, estradas rurais e urbanas e desenvolvimento da logística nacional com a criação de infraestruturas de processamento e armazenamento e com a melhoria dos transportes marítimos, terrestres e aéreos".

Em comunicado, o Governo timorense indicou que cerca de 30% do OGE vai para o setor social, com um aumento nos gastos de educação de 6% relativamente a 2019 e de 18% face a 2018.

Os gastos na proteção social sobem 1% face a 2019 e 9% face a 2018 e o setor da saúde terá um aumento de 39% face ao ano anterior

Os setores económico e das infraestruturas representam 41% do total do OGE 2020, com 654 milhões de dólares para o setor dos assuntos económicos e 13,5 milhões para o desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento.

Já o orçamento do Ministério da Agricultura e Pescas terá um crescimento de 29% relativamente a 2019 e de 153% relativamente a 2018.

O Governo prevê aprovar o OGE para o próximo ano no dia 27 de setembro, enviando-o para o Parlamento Nacional em 15 de outubro, com a votação e a promulgação esperada em dezembro.

Durante a reunião, o executivo aprovou ainda a Orgânica do Ministério das Finanças, que inclui, segundo o Governo, a "reformulação da estrutura (...) de modo a responder às atribuições relativas à reforma fiscal, aduaneira, às finanças públicas, à gestão financeira e à implementação da política de orçamentação por programas".