Governo timorense pede levantamento de 250 milhões de dólares do Fundo Petrolífero

A decisão de pedir o levantamento, com o país a viver de duodécimos desde 01 de janeiro último, foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros, que debateu ainda várias questões associadas com a epidemia da Covid-19, acrescentou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

O pedido "de Autorização para a Realização de uma Transferência Extraordinária do Fundo Petrolífero" foi apresentado pela ministra interina das Finanças, Sara Brites, e pretende reforçar as contas públicas "durante a vigência do regime duodecimal de execução orçamental, por forma a garantir condições financeiras para o funcionamento da Administração Pública", de acordo com um comunicado.

O valor aprovado terá agora de ser debatido no Parlamento Nacional.

O Conselho de Ministros, que debateu ainda várias questões associadas com a epidemia do Covid-19, particularmente relacionadas com a eventual declaração do estado de emergência, pedida pelo Governo ao Presidente de Timor-Leste.

"Foram apresentadas as várias medidas em curso para prevenção e controlo do coronavírus, nomeadamente a formação dos profissionais de saúde de todo o país, atividades de sensibilização da população, compra de ventiladores, preparação dos locais de isolamento e dos centros hospitalares, triagem de saúde nos postos fronteiriços, entre outras", indicou.

"Foram ainda debatidas várias medidas extraordinárias a serem aplicadas com o objetivo de conter o surto, dependentes da declaração do estado de emergência", referiu, sem elaborar.

Fonte do executivo disse à Lusa que apesar de não estar previsto o fecho de fronteiras, o Governo está a estudar um agravamento das restrições nas entradas de pessoas que tenham estado num dos 140 países com casos declarados de Covid-19.

Essa medida impediria qualquer viagem dos três países com ligações aéreas com Timor-Leste, nomeadamente Austrália, Indonésia e Singapura, todos com casos declarados do novo coronavírus.

As medidas poderiam ser aplicadas caso seja declarado o estado de emergência no país.

Timor-Leste continua sem qualquer caso de Covid-19.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.