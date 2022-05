Governo timorense prevê crescimento de 2,9% do PIB e inflação de 6,7% este ano

As previsões fazem parte dos cenários macroeconómicos da proposta de Lei das Grandes Opções do Plano (LGOP) apresentada pelo Governo ao Parlamento e que deverá ser debatida ainda este mês.

Parte do crescimento este ano, uma revisão em alta face aos 2,7% de crescimento previstos inicialmente, deve-se ao Orçamento Geral do Estado (OGE) retificativo, aprovado hoje no Parlamento Nacional, e que ainda tem que passar o `crivo` do Presidente timorense.

O Parlamento Nacional timorense aprovou o Orçamento Geral do Estado (OGE) retificativo para 2022, o maior da história do país e que aumento os gastos públicos mais de 1,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 mil milhões de euros).

Se o retificativo for promulgado pelo chefe de Estado, as contas públicas para 2022 sobem para um total de 3,18 mil milhões de dólares (cerca de três mil milhões de euros), o que implica um levantamento de 2,5 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) do Fundo Petrolífero, mais de cinco vezes o total do Rendimento Sustentável Estimado (RSE).

"Espera-se que este aumento no teto orçamental resulte apenas num aumento extra de 0,2% do PIB em relação às previsões anteriores com base no orçamento aprovado", de acordo com a proposta de LGOP.

No que se refere à inflação, os dados do Governo antecipam que os preços cresçam este ano 6,7% e pelo menos 3% em 2023 e 2024.

O pouco impacto do retificativo no PIB real deve-se à maior fatia do OGE retificativo se destinar ao novo Fundo para os Combatentes da Libertação Nacional (FCLN) e, portanto, "grande parte não será de imediato desembolsado e não terá impacto na economia", indicou o Governo.

Além disso, "a execução tende a ser menor para orçamentos mais altos" pelo que "os pressupostos em torno da execução orçamental foram ajustados para baixo", referiu.

O Governo notou que "várias medidas no orçamento suplementar são medidas de consumo que implicarão o aumento das importações e estas têm um impacto negativo no PIB" ainda que "tenham um impacto relevante no rendimento das famílias".

No próximo ano, as previsões são de um reforço do crescimento do PIB, em parte, porque "o investimento em infraestruturas e capital humano, ao contrário das despesas de consumo, têm um impacto positivo no crescimento económico".

A médio prazo (2024-2027), o Governo disse esperar "um crescimento positivo consistente, assumindo um aumento de entradas no país devido à retoma dos voos comerciais e à estratégia de desenvolvimento do turismo".

As pré-condições incluem ainda "um forte crescimento dos serviços públicos, das parcerias público-privadas, do crescimento do financiamento de infraestruturas por meio de empréstimos e do crescimento do setor privado incentivado pela estabilidade política", salientou.