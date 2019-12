Governo timorense quer recuperar níveis de investimento público pré-impasse político

"Este é um orçamento novo, para um tempo novo, marcado por mudanças que impõem a todos um melhor planeamento, acompanhamento, monitorização e avaliação dos resultados alcançados em cada exercício orçamental", afirmou Taur Matan Ruak, no início do debate na generalidade da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 no Parlamento Nacional timorense.

"A aprovação da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2020 representará assim mais um passo no caminho da modernização da gestão das finanças públicas, estabelecendo uma ligação direta entre planeamento estratégico de longo prazo e o planeamento de curto prazo", disse.

O documento, que suscitou críticas de deputados de várias bancadas, incluindo a do Governo, em parte, por o executivo timorense só ter conseguido este ano uma baixa taxa de execução, questão que o primeiro-ministro considerou não ser a mais importante.

"É tempo de deixarmos de nos concentrar na quantidade da despesa executada pelos órgãos e serviços da Administração Pública para nos passarmos a concentrar na avaliação da qualidade da despesa que é realizada, já que esta só poderá ser feita em referência ao maior ou menor impacto que a mesma tem na melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos ou no crescimento da nossa economia", disse.

Taur Matan Ruak indicou que o Governo "continua disponível e aberto à discussão de propostas que possam introduzir melhorias no documento", desde que permitam concretizar os objetivos consagrados no Programa do Governo.

"Estou certo de que em conjunto seremos capazes de encontrar as melhores e mais sustentáveis soluções, alcançando melhores resultados, consolidando as nossas conquistas e ultrapassando os desafios que se colocam perante o nosso país", afirmou.

Com a proposta de OGE para 2020, o Governo inicia a transição para a "orçamentação por programas", e procura "valorizar os resultados e as metas a atingir, em detrimento da dimensão dos recursos disponibilizados aleatoriamente inseridos em envelope fiscal institucional, sob a forma simples de rubrica ou categoria orçamental".

O OGE para o próximo ano inclui 137 programas de execução anual, divididos em 482 subprogramas e 1.957 atividades, conduzidas por 86 entidades públicas.

Cabe a estas entidades "responsabilidades na implementação e avaliação de desempenho" de 29 projetos sociais, 23 projetos económicos, 44 relativos a infraestruturas e 41 de índole institucional.

Taur Matan Ruak rejeitou que a proposta de OGE para 2020 traduza um conjunto de medidas alternativas às delineadas no Programa do Governo, pretendendo ser apenas "uma forma de melhor estruturar, organizar e implementar as opções programáticas" do Governo.

O primeiro-ministro explicou que o Governo fez assentar o programa em cinco linhas orçamentais, entre as quais, a promoção do bem-estar social, proteção social e cidadania e o investimento na economia e na reforma das finanças públicas.

Melhorar a conectividade no país, consolidar e reforçar a defesa, segurança e relações externas e consolidar o reforço da justiça, da democracia e dos direitos humanos são as restantes linhas orientadoras.

A proposta de OGE "resultou de um enorme esforço de diálogo e de uma enorme preocupação com as famílias e com as empresas", procurando valorizar a juventude, os mais vulneráveis e carenciados, mas também "as empresas, os investidores e as forças da sociedade civil" da economia de Timor-Leste, adiantou o chefe do Governo.