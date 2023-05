Governo trabalha para reduzir custos de acesso ao mercado de capitais diz Medina

Fernando Medina falava na sessão de abertura da conferência anual da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

"O Governo continuará a trabalhar para, em tempo útil, promover outras prioridades, em particular medidas que possam reduzir os custos de acesso ao mercado de capitais pelas empresas, aumentar a liquidez do mercado e de vários instrumentos e tornar mais atrativo o mercado de capitais português para todos os tipos de investimentos, incluindo individuais, criando mais incentivos à poupança de médio prazo", disse.

O ministro das Finanças indicou ainda "a aprovação para breve do regime nacional de implementação do regulamento europeu que estabelece o regime experimental para operação da tecnologia do registo distribuído, mais conhecida por `blockchain`".

Fernando Medina defendeu que o mercado de capitais, tal como a economia portuguesa, não pode ser olhado isoladamente, já que se insere no contexto europeu, que considera ainda não ter atingido todo o seu potencial.

O governante anunciou ainda que "muito em breve" será feita uma avaliação "da forma como decorre a implementação" do regime do incentivo à capitalização de empresas e da simplificação do regime de reporte de prejuízos fiscais.

Medina voltou ainda a defender uma "maior mobilização de capitais privados", de forma que as empresas se tornem menos dependentes de empréstimos bancários.