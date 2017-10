Governo transmitiu que prevê desaceleração da economia - PSD

Lusa11 Out, 2017, 15:57 | Economia

"Ouvimos relativamente pouco, a maior parte das respostas foram remetidas para a entrega do Orçamento, na sexta-feira. Em termos de enquadramento de cenário macroeconómico, o Governo disse que está a prever uma desaceleração da economia para o próximo ano", disse Maria Luís Albuquerque aos jornalistas.

A ex-ministra das Finanças, juntamente com os deputados António Leitão Amaro e Duarte Pacheco constituíram a delegação do PSD nas reuniões de apresentação das linhas gerais do Orçamento do Estado para 2018 aos grupos parlamentares, que começaram hoje, pelas 14:00, na Assembleia da República.