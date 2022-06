Governo vai aplicar nova descida no imposto sobre combustíveis

Em relação ao gasóleo há uma diminuição do imposto de 0,4 cêntimos por litro. Mesmo assim, vai ficar mais caro na próxima semana, porque deve haver um agravamento de 4 cêntimos resultante dos preços do petróleo. O Ministério das Finanças sublinha que o ISP sobre o gasóleo está no mínimo autorizado pela Comissão Europeia.