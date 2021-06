Governo vai comparticipar nas obras particulares para combater o desperdício energético

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, explicou à Antena 1 que estão disponíveis 30 milhões de euros no total, para estes projectos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.O ministro Matos Fernandes diz que isto se traduz numa ajuda dupla: para o ambiente e para a economia, por dar trabalho a pequenos empreiteiros.Os interessados, explica o ministro do Ambiente e da Transição Energética, devem candidatar-se através da página do fundo ambiental, na internet.A expectativa é que os reembolsos sejam feitos no período de um mês e meio.Para concorrer valem as facturas das obras a contar desde Setembro do ano passado.