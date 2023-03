Governo vai continuar a ajudar as pessoas apesar do apelo do BCE para reduzir apoios

António Cotrim - Lusa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu esta tarde que o governo vai continuar a ajudar as pessoas, nomeadamente as mais vulneráveis, apesar do apelo da presidente do Banco Central Europeu para os governos reduzirem apoios a famílias.