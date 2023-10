Governo vai lançar programa para fixar cientistas internacionais de topo

A medida é mencionada, de forma genérica, na nota explicativa da proposta do OE2024 para o setor da ciência, tecnologia e ensino superior, publicada no portal do parlamento.

O documento serve de suporte à apreciação na especialidade da proposta do OE2024, que no caso da área da ciência e do ensino superior está agendada para quinta-feira com a audição da ministra Elvira Fortunato.

O programa ERC-PT Careers, destinado a cientistas de carreira, visa "atrair para as instituições nacionais, em posições permanentes, investigadores internacionais de topo, líderes de projetos de investigação em curso com financiamento do ERC [sigla em inglês para Conselho Europeu de Investigação] já atribuído".

A forma como o ERC-PT Careers vai desenvolver-se não é explicada.

O Conselho Europeu de Investigação é um organismo da União Europeia que financia a investigação científica considerada de excelência.

O ERC-PT Careers irá enquadrar-se num programa mais vasto, o ERC-Portugal, criado este ano para apoiar "o talento científico das candidaturas" portuguesas a bolsas do Conselho Europeu de Investigação que "obtiveram classificação que permitiram transitar para a segunda fase de avaliação", mas que depois, no final, "não foram propostas para financiamento".

Este programa é gerido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, principal entidade, na dependência do Governo, que subsidia a investigação científica em Portugal.

A proposta do OE2024 foi hoje aprovada pelo parlamento na generalidade. A votação final global, depois das apreciações na especialidade, está agendada para 29 de novembro.