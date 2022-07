Governo vai pagar requalificação de 458 escolas

O Governo compromete-se a pagar a 100 por cento a requalificação de 458 escolas, no âmbito do processo de descentralização de competências para as autarquias. O Jornal de Notícias avança que a medida surge na proposta de acordo apresentada ontem, numa reunião extraordinária do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios.