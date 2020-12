Governo vai pôr à disposição do comércio linhas de crédito e apoios às rendas, refere CCP

Lusa

A Confederação do Comércio de Portugal esteve reunida esta manhã com o ministro da Economia. Uma reunião que no entende de João Vieira Lopes foi produtiva, visto ter saído da reunião com a informação de que o Governo vai pôr à disposição do comércio linhas de crédito e apoio ao pagamento das rendas.